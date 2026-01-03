La Spezia, 3 gennaio 2026 – È stato eseguito con successo un intervento di gastrectomia robotica su una paziente di 90 anni, un intervento complesso ma necessario per rimuovere un tumore gastrico. Nonostante l’età avanzata, il team chirurgico ha scelto questa procedura minimamente invasiva, evidenziando l’importanza della tecnologia e dell’esperienza nella gestione di casi complessi. Un esempio di come l’innovazione possa contribuire a migliorare la qualità di vita anche in età avanzata.

La Spezia, 3 gennaio 2026 – «Possiamo definirlo un intervento eccezionale? Sì: data l’età della signora, non è esagerato». Per Cosimo Feleppa, primario di Chirurgia generale al Sant’Andrea della Spezia, la rimozione di un tumore allo stomaco, un adenocarcinoma antro-gastrico, effettuata a Maura Pinelli, 90 anni, è stata una pagina fuori dal comune della sua lunga carriera di chirurgo. «Dopo i 75 anni – spiega, il paziente è considerato fragile. Figurarsi quando mi sono sentito proporre di operarne una di quell’età. Ero molto scettico, addirittura incredulo. Mi sono confrontato con i colleghi, uno di loro mi ha dato dello stolto, ma lei ha insistito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’intervento record: gastrectomia robotica per rimuovere il tumore alla paziente di 90 anni

Leggi anche: Paziente con diagnosi di tumore, operato dopo solo 4 ore. L’intervento record al Gemelli

Leggi anche: Al San Pio straordinario intervento di chirurgia robotica in urgenza: la lettera di un paziente

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Intervento record al Gemelli di Roma, un paziente con carcinoma polmonare viene operato 4 ore dopo la diagnosi https://www.maipiusole.sardegna.it/it/news/italia-ed-estero/al-gemelli-operazione-istantanea-di-tumore-polmonare-in-sole-4-ore - facebook.com facebook