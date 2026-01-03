L' influenza stoppa lo show di Nino Frassica a Trento

L’incontro previsto per domani, domenica 4 gennaio, all’Auditorium Santa Chiara di Trento, con Nino Frassica e i Los Plagger, è stato rinviato al 24 marzo a causa di un'influenza. L’evento sarà recuperato nella nuova data, garantendo comunque l’opportunità di assistere allo spettacolo. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti o modifiche sui canali ufficiali.

Rinviato al 24 marzo (per influenza) lo show di Nino Frassica e i Los Plagger che era in programma domani, domenica 4 gennaio, all’Auditorium Santa Chiara di Trento.Lo spettacolo è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale di concerto e cabaret. Una grande festa, insomma. Una sorta di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

