L' influenza stoppa lo show di Nino Frassica a Trento

L’incontro previsto per domani, domenica 4 gennaio, all’Auditorium Santa Chiara di Trento, con Nino Frassica e i Los Plagger, è stato rinviato al 24 marzo a causa di un'influenza. L’evento sarà recuperato nella nuova data, garantendo comunque l’opportunità di assistere allo spettacolo. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti o modifiche sui canali ufficiali.

Rinviato al 24 marzo (per influenza) lo show di Nino Frassica e i Los Plagger che era in programma domani, domenica 4 gennaio, all'Auditorium Santa Chiara di Trento.Lo spettacolo è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale di concerto e cabaret. Una grande festa, insomma.

