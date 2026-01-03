L’influenza dilaga | bimba di 2 anni in terapia intensiva e 126 ricoverati

In Romagna, l’influenza continua a diffondersi con un aumento dei casi, tra cui una bambina di 2 anni in terapia intensiva e 126 ricoveri complessivi. La curva epidemiologica mostra un incremento anticipato rispetto alle stagioni precedenti, indicando una diffusione più rapida del virus. È importante mantenere comportamenti di prevenzione e monitorare attentamente l’andamento dei contagi per limitare l’impatto sulla salute pubblica.

Cesena, 3 gennaio 2025 – Tutto come previsto. La curva che mostra plasticamente l'incidenza dei casi influenzali in Romagna e a Cesena sale verso il picco dell'annata 20252026 e corre in maniera più anticipata rispetto al trend delle passate stagioni. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale dell'Asl Romagna RespiVirNet che, nella settimana 51-52 (ossia dicembre 2025), ha registrato un forte aumento dei casi di sindromi respiratorie acute (ARI), con l'influenza stagionale che si avvicinava alla massima incidenza, spingendo la Regione Emilia-Romagna ad estendere la vaccinazione gratuita a tutti i cittadini che vogliono difendersi dagli effetti più acuti del virus K, quello maggiormente diffuso.

