L' inferno di una donna a Taranto segregata in un casolare dopo il rifiuto di prostituirsi | arrestato un 19enne

Un casolare abbandonato a Taranto, senza acqua né comfort, è stato teatro di una vicenda di sfruttamento e segregazione. Dopo il rifiuto di prostituirsi, una donna è stata tenuta prigioniera in condizioni precarie. Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine, che hanno intervenuto per mettere fine alla situazione. L’intervento evidenzia l’importanza di contrastare ogni forma di violenza e abuso.

Un casolare abbandonato, freddo e umido, privo di acqua e di un letto, nascosto tra edifici dismessi e recinzioni divelte. È in questo luogo che una donna italiana sarebbe stata segregata per giorni dopo aver rifiutato di prostituirsi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a sequestrarla sarebbe stato un 19enne originario del Gambia, che le avrebbe sottratto il telefono cellulare, bendata.

Donna segregata e picchiata, 19enne arrestato a Taranto - È in questo luogo che una donna italiana è stata segregata per giorni dopo il suo rifiuto di prostituirsi. ansa.it

Donna segregata e trovata legata a una sedia, arrestato 29enne del Gambia a Taranto - Una donna è stata trovata legata a una sedia, senza acqua né possibilità di fuggire, all’interno di un casolare abbandonato nel rione Salinella di Taranto. blitzquotidiano.it

