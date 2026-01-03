L' inferno di una donna a Taranto segregata in un casolare dopo il rifiuto di prostituirsi | arrestato un 19enne

Un casolare abbandonato a Taranto, senza acqua né comfort, è stato teatro di una vicenda di sfruttamento e segregazione. Dopo il rifiuto di prostituirsi, una donna è stata tenuta prigioniera in condizioni precarie. Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine, che hanno intervenuto per mettere fine alla situazione. L’intervento evidenzia l’importanza di contrastare ogni forma di violenza e abuso.

Un casolare abbandonato, freddo e umido, privo di acqua e di un letto, nascosto tra edifici dismessi e recinzioni divelte. È in questo luogo che u na donna italiana sarebbe stata segregata per giorni dopo aver rifiutato di prostituirsi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a sequestrarla sarebbe stato un 19enne originario del Gambia, che le avrebbe sottratto il telefono cellulare, bendata,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

