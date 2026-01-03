L'indagato per l'omicidio di Aurora, Emilio Gabriel Valdez Velazco, ha dichiarato di essere l'autore delle immagini diffuse nel metrò, ammettendo la propria presenza. Ha inoltre precisato di essere stato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento dei fatti. La vicenda si inserisce in un quadro investigativo ancora in corso, con le autorità che proseguono le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha aggiunto di essere stato "sotto l'effetto di sostanze stupefacenti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - L'indagato per l'omicidio di Aurora: "Quello delle immagini in metrò sono io"

Leggi anche: Morte Aurora Livoli, le foto del 57enne indagato per omicidio: in metro aveva aggredito un’altra 19enne

Leggi anche: Omicidio Aurora Livoli, parla lo zio: “C’è un indagato per omicidio”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della 19enne romana; Aurora Livoli, indagato per omicidio un 56enne fermato a Milano: è l'uomo che appare con lei nelle immagini di videosorveglianza; Ragazza morta a Milano, autopsia sul corpo di Aurora Livoli. Indagato un uomo di 56 anni; C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, è un 56enne con precedenti per violenza sessuale.

L'indagato per l'omicidio di Aurora: "Quello delle immagini in metrò sono io" - Non ha risposto alle domande ma ha reso dichiarazioni spontanee ammettendo di essere lui l'uomo ripreso dalle telecamere di sicurezza della metropolitana mentre tentava di rapinare del cellulare una g ... msn.com