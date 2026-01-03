L' indagato per l' omicidio di Aurora | Quello delle immagini in metrò sono io

Da tgcom24.mediaset.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'indagato per l'omicidio di Aurora, Emilio Gabriel Valdez Velazco, ha dichiarato di essere l'autore delle immagini diffuse nel metrò, ammettendo la propria presenza. Ha inoltre precisato di essere stato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento dei fatti. La vicenda si inserisce in un quadro investigativo ancora in corso, con le autorità che proseguono le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha aggiunto di essere stato "sotto l'effetto di sostanze stupefacenti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

l indagato per l omicidio di aurora quello delle immagini in metr242 sono io

© Tgcom24.mediaset.it - L'indagato per l'omicidio di Aurora: "Quello delle immagini in metrò sono io"

Leggi anche: Morte Aurora Livoli, le foto del 57enne indagato per omicidio: in metro aveva aggredito un’altra 19enne

Leggi anche: Omicidio Aurora Livoli, parla lo zio: “C’è un indagato per omicidio”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della 19enne romana; Aurora Livoli, indagato per omicidio un 56enne fermato a Milano: è l'uomo che appare con lei nelle immagini di videosorveglianza; Ragazza morta a Milano, autopsia sul corpo di Aurora Livoli. Indagato un uomo di 56 anni; C'è un indagato per la morte di Aurora Livoli, è un 56enne con precedenti per violenza sessuale.

indagato omicidio aurora immaginiL'indagato per l'omicidio di Aurora: "Quello delle immagini in metrò sono io" - Non ha risposto alle domande ma ha reso dichiarazioni spontanee ammettendo di essere lui l'uomo ripreso dalle telecamere di sicurezza della metropolitana mentre tentava di rapinare del cellulare una g ... msn.com

indagato omicidio aurora immaginiAurora Livoli trovata morta a Milano, chi è Gabriel Valdez Velazco sospettato di omicidio: i dettagli inquietanti - Tragedia a Milano: la 19enne Aurora Livoli trovata morta, fermato il sospettato con precedenti penali. notizie.it

indagato omicidio aurora immaginiC'è un indagato per la morte a Milano di Aurora Livoli. Svolta l'autopsia sul corpo della giovane - Un uomo di 56 anni è stato fermato dai carabinieri per tentata rapina. rainews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.