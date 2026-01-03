L' indagato per l' omicidio di Aurora | Quello delle immagini in metrò sono io
L'indagato per l'omicidio di Aurora, Emilio Gabriel Valdez Velazco, ha dichiarato di essere l'autore delle immagini diffuse nel metrò, ammettendo la propria presenza. Ha inoltre precisato di essere stato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento dei fatti. La vicenda si inserisce in un quadro investigativo ancora in corso, con le autorità che proseguono le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Emilio Gabriel Valdez Velazco ha aggiunto di essere stato "sotto l'effetto di sostanze stupefacenti".
