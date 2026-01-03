L' indagato per l' omicidio di Aurora Livoli sulla tentata rapina a Cimiano | Quello delle immagini in metro sono io

Un uomo coinvolto nell'indagine sull'omicidio di Aurora Livoli a Milano ha ammesso di essere l’individuo ripreso dalle telecamere della metro durante un tentativo di rapina. La sua dichiarazione spontanea ha confermato la sua presenza sul luogo, spiegando di essere stato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento dell’episodio. L’indagato non ha risposto alle domande, ma ha riconosciuto la propria identità e le immagini registrate.

Milano, 3 gennaio 2025 – Non ha risposto alle domande ma ha reso dichiarazioni spontanee ammettendo di essere lui l'uomo ripreso dalle telecamere di sicurezza della metropolitana mentre tentava di rapinare del cellulare una giovane, sua connazionale, e ha aggiunto di essere stato "sotto l'effetto di sostanze stupefacenti". Questo quanto sostenuto dal 57enne peruviano Emilio Gabriel Valdez Velazco, ieri, al gip Nora Lisa Passoni durante l'interrogatorio di convalida del fermo per la tentata rapina ai danni di una 19enne avvenuta la sera del 28 dicembre scorso alla stazione Cimiano del metrò.

