L’impianto Photored sarà riattivato il 12 gennaio a Bastia Umbra. La rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche riguarderà l’intersezione tra Via Höchberg, Via delle Nazioni e Via Atene, una delle principali vie di accesso alla città. Questa misura mira a migliorare la sicurezza stradale e il rispetto delle norme del codice della strada.

BASTIA UMBRA - Preannunciata, arrivata: dal 12 gennaio ci sarà la riattivazione dell'impianto Photored per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche presso l'intersezione tra Via Höchberg, Via delle Nazioni e Via Atene, una delle principali direttrici di accesso alla città. Impianto che nel recente passato ha sollevato tante polemiche, portando anche alla nascita di un comitato e a una serie di azioni legali per opporsi ai verbali dovuti al T-Red. La riattivazione è stata decisa dal Comune e segue un percorso di monitoraggio, sperimentazione e test svolto dalla Polizia Locale al fine massimizzare la sicurezza per tutti gli utenti della strada, compresi i pedoni e le persone fragili.

