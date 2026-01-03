L’impagliata a Diego Gioia primo faentino

L’impagliata di Diego Gioia, primo nato dell’anno a Faenza, rappresenta una tradizione secolare risalente al XV secolo. Questa consuetudine, radicata nella cultura locale, viene consegnata come segno di augurio e buon auspicio per l’anno appena iniziato. La cerimonia testimonia il valore delle tradizioni antiche nella comunità faentina, mantenendo vivo il legame con il passato e le proprie radici culturali.

Consegnata l’ Impagliata al primo nato dell’anno, una tradizione le cui origini si perdono nel XV secolo. Ieri mattina il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha quindi incontrato la famiglia del primo nato dell’anno residente nel comune di Faenza, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale degli Infermi, per consegnare, a nome della città, la tradizionale Impagliata. Si tratta di un servizio in maiolica tradizionale composto da scodelle, piatti e ciotole storicamente donato alle neo-mamme per permettere loro di consumare un pasto sostanzioso dopo le fatiche del parto. Faenza, a partire dal 1977, grazie all’iniziativa dell’allora segretario generale del Comune Alteo Dolcini, ha fatto propria questa antica tradizione, assegnando al primo cittadino il compito di consegnare l’Impagliata ai primi nati dell’anno, sia alla femminuccia che al maschietto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

