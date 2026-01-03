Il 9 gennaio alle 21, l’Arci Bolognesi di Ferrara ospiterà Marco Ligabue, che presenterà il suo nuovo album

FERRARA Il 9 gennaio, alle 21, all’Arci Bolognesi, Marco Ligabue presenterà il suo nuovo album " M.A.P.S. - Manuale Alternativo Per Sentire." Quanto sei legato a questo territorio? "Posso dirlo con un paio di aneddoti. Il primo risale ai primi anni ’90, quando facevo il servizio civile: ero in zona Bologna, con me c’era un ragazzo di Ferrara e grazie a lui ho conosciuto e scoperto la città, soprattutto le osterie del centro. Poi il Buskers Festival: ho scoperto i suonatori di strada, quella modalità di fare musica, partecipando anche io a quell’esperienza bellissima. Inoltre da quattro anni sono ambasciatore delle 44 Dop e Igp dell’ Emilia-Romagna, sono già venuto diverse volte alla festa dell’aglio di Voghiera, un modo per conoscere e promuovere anche alcune eccellenze del territorio ferrarese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ligabue sbarca all’Arci Bolognesi: "Buskers, io c’ero. Bella esperienza"

Leggi anche: Da Massimo Zamboni a Majid Bita, all’Arci Bolognesi è tempo del nuovo festival 'Altrove'

Leggi anche: 'L'importante è partecipare', Cranchi live all’Arci Bolognesi con le sue strane storie di sport

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ligabue sbarca all’Arci Bolognesi: "Buskers, io c’ero. Bella esperienza" - Il 19 gennaio il cantautore emiliano presenta il nuovo album, nato dall’istinto e dal lavoro con la band. ilrestodelcarlino.it