Liam Rosenior dal giornalismo alla panchina del Chelsea | il profilo del favorito per il dopo Maresca

Liam Rosenior, ex giornalista del Guardian, ha intrapreso una carriera nel calcio che lo ha portato a sedere sulla panchina del Chelsea. Con un percorso professionale diverso rispetto ai tradizionali allenatori, Rosenior si presenta come uno dei candidati principali per la successione a Maresca. Di seguito, analizziamo il suo percorso e le motivazioni che lo rendono un possibile futuro allenatore dei Blues.

Premier League: addio Maresca, per il Chelsea c'è Rosenior - E' l'inglese Liam Rosenior, allenatore dello Strasburgo, il principale candidato per la panchina del Chelsea lasciata vacante da Enzo Maresca. milannews.it

Liam Rosenior il probabile sostituto di Maresca al Chelsea, è uno che ha capito tutto dei calciatori di oggi - Con l’addio di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea, il nome di Liam Rosenior è finito tra i possibili sostituti. ilnapolista.it

Strasburgo di Liam Rosenior: Il portiere come regista avanzato: l'utilizzo di Penders in maniera molto propositiva, stessa proposta utilizzata dal suo assistente Filipe Coelho al Chelsea u21 che estremizzava il concetto nella PL2. #Strasbourg #Rosenior #T x.com

