Liam Rosenior dal giornalismo alla panchina del Chelsea | il profilo del favorito per il dopo Maresca
Liam Rosenior, ex giornalista del Guardian, ha intrapreso una carriera nel calcio che lo ha portato a sedere sulla panchina del Chelsea. Con un percorso professionale diverso rispetto ai tradizionali allenatori, Rosenior si presenta come uno dei candidati principali per la successione a Maresca. Di seguito, analizziamo il suo percorso e le motivazioni che lo rendono un possibile futuro allenatore dei Blues.
Da editorialista del Guardian alla panchina di Stamford Bridge: il percorso atipico di Liam Rosenior. L’ex difensore, oggi allenatore in Francia, è il nome in pole per raccogliere l’eredità di Enzo Maresca al Chelsea. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Liam Rosenior il probabile sostituto di Maresca al Chelsea, è uno che ha capito tutto dei calciatori di oggi
Leggi anche: “24 ore pazzesche!” Il boss ad interim del Chelsea Calum McFarlane reagisce alla partenza di Maresca tra le crescenti speculazioni su Rosenior
Clamorosa ipotesi per la panchina del Chelsea, l'allenatore arriva dalla Serie A?; Chelsea, divorzio da Maresca: Rosenior in pole position per la panchina.
Liam Rosenior, dal giornalismo alla panchina del Chelsea: il profilo del favorito per il dopo Maresca - L’ex difensore, oggi allenatore in Francia, è il nome in pole per raccogliere l’eredità di Enzo ... fanpage.it
Premier League: addio Maresca, per il Chelsea c'è Rosenior - E' l'inglese Liam Rosenior, allenatore dello Strasburgo, il principale candidato per la panchina del Chelsea lasciata vacante da Enzo Maresca. milannews.it
Liam Rosenior il probabile sostituto di Maresca al Chelsea, è uno che ha capito tutto dei calciatori di oggi - Con l’addio di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea, il nome di Liam Rosenior è finito tra i possibili sostituti. ilnapolista.it
@Guc Ci ver ENZO NZOXENZO X ENZO MARESCA FERNANDEZ LIAM X LIAM DELAP ROSENIOR - facebook.com facebook
Strasburgo di Liam Rosenior: Il portiere come regista avanzato: l'utilizzo di Penders in maniera molto propositiva, stessa proposta utilizzata dal suo assistente Filipe Coelho al Chelsea u21 che estremizzava il concetto nella PL2. #Strasbourg #Rosenior #T x.com
