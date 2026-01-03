Li abbiamo catturati L’annuncio di Trump sul presidente e la moglie dopo i bombardamenti alla nazione

Nella notte di sabato 3 gennaio, Caracas è stata teatro di diverse esplosioni che hanno provocato allarme a livello internazionale. L’evento ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza nel Venezuela e ha attirato l’attenzione dei media globali. In questo contesto, le notizie riguardanti le recenti dichiarazioni di Trump e le conseguenze degli attacchi rappresentano temi di grande attualità e interesse pubblico.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.