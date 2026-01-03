Li abbiamo catturati L’annuncio di Trump sul presidente e la moglie dopo i bombardamenti alla nazione
Nella notte di sabato 3 gennaio, Caracas è stata teatro di diverse esplosioni che hanno provocato allarme a livello internazionale. L’evento ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza nel Venezuela e ha attirato l’attenzione dei media globali. In questo contesto, le notizie riguardanti le recenti dichiarazioni di Trump e le conseguenze degli attacchi rappresentano temi di grande attualità e interesse pubblico.
Una serie di forti esplosioni ha scosso la capitale Caracas nelle prime ore di sabato 3 gennaio, facendo scattare l’allarme internazionale sul Venezuela. Secondo testimonianze e immagini diffuse sui social riprese da diverse testate internazionali, almeno sette esplosioni sono state udite intorno alle 2 del mattino ora locale (le 7 in Italia), con il passaggio di aerei ed elicotteri a bassa quota sopra la capitale. In diverse aree della città si è verificato un vasto blackout elettrico. A ordinare l’attacco, secondo la stampa Usa, sarebbe stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva evocato nelle scorse settimane la possibilità di interventi terrestri contro il Venezuela, dichiarando che i giorni del presidente venezuelano Nicolás Maduro sono «contati». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
