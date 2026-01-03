Letizia Arnò è un’attrice italiana, nota per il ruolo di Cristal nel film “Buen Camino” di Checco Zalone. Nata in Italia, ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua interpretazione nel film, contribuendo al successo della pellicola. La sua giovane età e il talento emergente fanno di lei una promessa del cinema italiano, anche se al momento sono poche le informazioni pubbliche sulla sua vita privata.

Letizia Arnò chi è Cristal, la figlia di Checco Zalone nel film Buen Camino. Letizia Arnò è una giovanissima attrice italiana, diventata nota al grande pubblico grazie al film campione di incassi “Buen Camino” di Checco Zalone, dove interpreta Cristal, la figlia del protagonista. Scopriamo qualcosa di più su di lei. L’età di Letizia Arnò e la sua filmografia e la sua vita privata. Letizia Arnò età, genitori e origini. Data di nascita: Letizia Arnò età 18 anni è nata e cresciuta a Roma il 13 novembre 2007. È quindi di origini italiane, con un percorso artistico iniziato nella capitale fin da piccolissima. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

Letizia Arnò età, genitori, fidanzato, origini: chi è Cristal, la figlia di Checco Zalone nel film Buen Camino

