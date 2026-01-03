L’esaminato diventa esaminatore | che strane le selezioni in Provincia

In Provincia, il ruolo di esaminatore può cambiare rapidamente, creando un sistema di

"Oggi esamino io, domani esamini tu. È la commedia che si gira in Provincia". Inizia così l’affondo di Emanuele Petrucci, sindaco di Mombaroccio e coordinatore provinciale di Base Popolare che contesta quello che lui stesso definisce "un incredibile sistema di ‘porte girevoli’ in cui esaminatori ed esaminati si scambiano i ruoli nel giro di pochi mesi, sollevando non pochi dubbi sulla trasparenza e l’opportunità politica dell’ente di via Gramsci". Il sindaco di Mombaroccio denuncia un sistema definito poco trasparente: "a giugno 2024 viene nominata la commissione per un posto da dirigente amministrativo e Marco Feduzzi, in veste di esaminatore, valuta i candidati, tra cui quella che risulterà la vincitrice, ossia Patrizia Omiccioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

