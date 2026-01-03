L' Epifania illumina Castelferretti | la festa con la spettacolare discesa acrobatica della Befana

L'Epifania a Castelferretti si distingue per una tradizione che unisce comunità e cultura. La spettacolare discesa acrobatica della Befana rappresenta un momento di festa semplice e autentico, che ogni anno richiama residenti e visitatori. Un’occasione per vivere un evento tradizionale in un clima di convivialità, nel rispetto delle radici locali e della naturale bellezza del paesaggio.

FALCONARA MARITTIMA – La Befana ha scelto il cuore di Castelferretti per il suo appuntamento più speciale. Lunedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, piazza della Libertà diventerà il palcoscenico naturale di una serie di iniziative interamente dedicate ai bambini e alle famiglie con l'evento.

