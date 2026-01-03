L’Epifania a Piazza Mercato Fiera della Calza e del Giocattolo

L’Epifania a Napoli si celebra con eventi presso Piazza Mercato, la Fiera della Calza e del Giocattolo. L’inaugurazione, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’Assessora Teresa Armato, offre un’occasione per scoprire tradizioni e iniziative dedicate alle famiglie. Un momento di condivisione e tradizione che arricchisce il calendario cittadino, promuovendo la cultura locale e le attività produttive del territorio.

Epifania a Piazza Mercato con la Fiera del Giocattolo e della Calza - spiega l'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli in un post social - napolitoday.it

La Befana torna a piazza Mercato - 54 casette, prodotti artigianali, luci e aria di festa secondo un'antica tradizione napoletana che aveva nella piazza il suo fulcro ... napolitoday.it

Epifania 2026, Trani in festa con calze, dj set e Re Magi Trani si prepara a celebrare l’Epifania con una giornata all’insegna dell’inclusione della condivisione e del divertimento in programma lunedì 6 gennaio 2026 alle ore 11:30 in Piazza Libertà. Una festa gr - facebook.com facebook

