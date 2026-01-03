Leoni rivela | Interesse di Inter Juventus e Milan? Mai nulla di concreto con nessun club italiano…

Giovanni Leoni, ex difensore del Parma, ha chiarito le recenti speculazioni di mercato. Intervistato da 'SportWeek', ha confermato che non ci sono stati accordi concreti con Inter, Juventus o Milan. Riguardo al suo trasferimento al Liverpool, ha condiviso dettagli sulla trattativa e le motivazioni dietro questa scelta. Le sue parole offrono uno sguardo diretto e sobrio sulle dinamiche di mercato e sulle voci circolate quest’estate.

