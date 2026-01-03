Leoni racconta | Chivu è bravissimo ti porta a dare il 200%! Io vicino all’Inter? Ecco la verità

In questo articolo, Leoni condivide il suo punto di vista su Chivu e il suo impatto, sottolineando la sua bravura nel motivare i giocatori. Viene inoltre fatta chiarezza sulla possibilità di una sua vicinanza all’Inter, offrendo un’analisi trasparente e obiettiva. Un approfondimento per chi desidera conoscere meglio il ruolo di Chivu e le prospettive future del club nerazzurro.

Inter News 24 . Parla il difensore del Liverpool. Giovanni Leoni, talentuoso difensore centrale classe 2006 trasferitosi in estate al prestigioso Liverpool, è tornato a parlare del suo passato e del suo presente in una lunga intervista concessa al settimanale Sportweek. Il giovane azzurro si è soffermato in particolare sulla figura di Cristian Chivu, attuale tecnico dell’ Inter, che lo ha guidato durante la comune esperienza al Parma. Leoni ha dipinto il mister rumeno come un gestore eccezionale, capace di risollevare le sorti della squadra ducale in un momento critico grazie a un approccio umano ed empatico. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leoni: "Dopo l'infortunio penso ad allenare la mente. Pirlo persona fantastica, Chivu ti porta al 200%" - La rottura del crociato il 23 settembre, all’esordio casalingo col Liverpool, il club che lo aveva appena acquistato dal Parma. msn.com