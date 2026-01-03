Leonardo Bove, diciassettenne di Milano, è stato ricoverato a Sion in condizioni gravi ma stabili. Il giovane calciatore dell’Under 17 della Franco Scarioni 1925 non può essere trasferito per motivi sanitari. La sua situazione richiede attenzione e monitoraggio costante, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Milano, 3 gennaio 2025 – Si chiama Leonardo Bove, ha 16 anni e abita a Milano. Frequenta la terza D del liceo Virgilio e gioca a calcio nell’Under 17 della Franco Scarioni 1925, società del sud-est milanese, zona Linate-Forlanini. Ferito grave ma vivo. Leonardo è uno dei feriti dell’ incendio di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Ferito grave ma vivo. Non può essere trasferito al Niguarda, data la gravità del suo quadro clinico, ma ora, a due giorni e mezzo dal drammatico rogo costato la vita a decine di ragazzi, risulta ufficialmente tra i feriti e non tra le vittime o tra i dispersi, dicitura che alimenta qualche ora di speranza che spesso si trasforma presto in una vana illusione, purtroppo, come nel caso di Chiara Costanzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Leonardo Bove, il giovane bomber ricoverato a Sion: è grave ma vivo, non può essere trasferito

