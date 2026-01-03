L’emozione dei presepi viventi Natività medievale nell’acropoli

I presepi viventi rappresentano una tradizione radicata in Umbria, combinando spiritualità, arte e storia. Nell’ambito delle celebrazioni natalizie, queste rappresentazioni rievocano momenti della Natività attraverso scene medievali e ambientazioni d’epoca. In particolare, l’evento nell’acropoli di Perugia offre un’occasione per vivere con devozione e rispetto le radici culturali e religiose del Natale, coinvolgendo la comunità e i visitatori in un’esperienza autentica e significativa.

PERUGIA – Spiritualità e tradizione, visioni medievali e rievocazioni d'epoca. I presepi viventi, uno dei cuori pulsanti del Natale in Umbria, si preparano alle nuove rappresentazioni che domani illuminano tutta la regione con spettacoli sacri intrisi di devozione e sentimento popolare. A Perugia c'è grande attesa per la seconda edizione di "Natività e Mestieri Medievali", suggestiva rappresentazione animata con figuranti, in scena dalle 16 alle 19 nel Chiostro di San Lorenzo, con ingresso libero. Un'iniziativa sentita, inclusiva e partecipata, che vede protagonisti i cinque rioni di Perugia 1416 e la Compagnia del Grifoncello.

