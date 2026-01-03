Legge di Bilancio tornano le plusvalenze spalmabili in quattro anni cinque esercizi totali

La recente approvazione della Legge di Bilancio introduce novità per i club sportivi italiani, con particolare attenzione alle plusvalenze. La misura prevede il ritorno delle plusvalenze spalmabili su quattro anni, estendendosi così su un totale di cinque esercizi. Questa modifica fiscale potrebbe influenzare le strategie di gestione e di investimento delle società sportive, offrendo nuove opportunità e sfide nel panorama economico del settore.

Nella nuova Legge di Bilancio approvata dal Parlamento, c'è una misura che cambia le strategie economiche dei club professionistici italiani, in particolare sulle plusvalenze. La nuova Legge di Bilancio applicata alle plusvalenze nel calcio. Sportmediaset riporta: La nuova norma permette alle società di non pagare le tasse sull'intera plusvalenza nell'anno in cui viene realizzata, ma offre l'opzione di "spalmare" il carico fiscale in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, fino a un massimo di quattro anni (quindi cinque esercizi totali). C'è però una condizione fondamentale per accedere a questo beneficio: il calciatore oggetto della cessione deve essere stato tesserato per il club cedente da almeno due anni.

