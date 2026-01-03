Legge di Bilancio 2026 | in arrivo la Rottamazione-quinquies | la nota di ADER

La Legge di Bilancio 2026 introduce la cosiddetta “Rottamazione-quinquies”, un'ulteriore misura per la definizione dei debiti fiscali. In questa nota, ADER fornisce chiarimenti e dettagli sull'operatività di questa nuova procedura, offrendo un quadro aggiornato e preciso per contribuenti e professionisti interessati. La pubblicazione si inserisce nel quadro delle iniziative volte a facilitare la gestione delle cartelle esattoriali e delle pendenze fiscali.

Pubblichiamo la nota stampa diffusa direttamente da ADER È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30122025, la Legge n. 1992025 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” che prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“ Rottamazione-quinquies ”). I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio. Ambito di applicazione La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di: imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

