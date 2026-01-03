Legge Bilancio | Bruognolo Legam bene fondi per bretella Cisterna-Valmontone

La Legge di Bilancio ha incluso i fondi necessari per avviare le gare di costruzione della bretella Cisterna-Valmontone. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il territorio, rispondendo alle aspettative dei cittadini e promuovendo lo sviluppo infrastrutturale locale. L’approvazione di tali fondi evidenzia l’impegno delle istituzioni nel portare avanti opere strategiche per il miglioramento della viabilità e della connettività regionale.

L'inserimento dei fondi necessari all'interno della Legge di Bilancio, che permetterà finalmente di avviare le gare per la costruzione della bretella Cisterna-Valmontone, "costituisce una vittoria tangibile per il nostro territorio e per tutti i cittadini che hanno atteso a lungo il completamento di quest'opera". Questa affermazione è stata rilasciata in una nota da Tony Bruognolo, vice coordinatore regionale della Lega nel Lazio. "Si tratta di una lotta che la Lega ha sostenuto con fermezza a tutti i livelli istituzionali, dal governo centrale fino al territorio, grazie all'impegno incessante del Ministro Matteo Salvini.

