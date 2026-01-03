Gianfranco Vecchi annuncia la sua candidatura alle elezioni amministrative di Arezzo, lasciando contestualmente la carica di Segretario provinciale della Lega Toscana. La decisione rientra nel percorso di impegno civico e politico volto a contribuire allo sviluppo della città. La sua candidatura rappresenta un passo importante nel contesto locale, con l’obiettivo di portare avanti proposte concrete per il futuro di Arezzo.

Arezzo, 3 gennaio 2026 – Lega Toscana: "Gianfranco Vecchi si candida alle a mministrative di Arezz o e lascia la Segreteria provinciale. Al suo posto come Commissario provinciale scelto Mario Agnelli." Il Segretario provinciale della Lega aretina Gianfranco Vecchi, ha deciso di candidarsi alle prossime amministrative ad Arezzo e quindi lascia la segreteria. Al suo posto, in qualità di Commissario, nominato Mario Agnelli, Sindaco di Castiglion Fiorentino che rimarrà alla guida del partito fino alle predette elezioni. "Una decisione che nasce dalla coerenza, dal rispetto del ruolo e dal senso di responsabilità verso il nostro progetto politico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lega Toscana: "Gianfranco Vecchi si candida alle amministrative di Arezzo e lascia la Segreteria provinciale”

Massimiliano Simoni: "Il flop in Toscana è colpa dei vecchi poltronari della Lega" - Massimiliano Simoni, imprenditore con un passato da militare, unico consigliere della Lega eletto in Toscana e fedelissimo di Roberto ... huffingtonpost.it

Vecchi: "Ripartiamo da Pontida" - Il raduno annuale della Lega a Pontida ha richiamato anche quest’anno numerosi aretini, tra veterani del partito e giovani al loro battesimo politico. lanazione.it

CENA PROVINCIALE LEGA LIVORNO Eravamo in tanti ieri sera, a Cecina alla cena della Lega della provincia di Livorno! Presenti il Commissario Regionale della Lega Toscana On. Andrea Crippa, il Segretario provinciale Carlo Ghiozzi - Segretario Provinc - facebook.com facebook