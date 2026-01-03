Leao vale la vetta

Leao si conferma protagonista portando il Milan alla vittoria sul campo del Cagliari. Con questo risultato, i rossoneri conquistano il loro secondo successo consecutivo in campionato, rafforzando la posizione in classifica. Dopo un pareggio e una vittoria, il team di Stefano Pioli inizia il nuovo anno con determinazione, mantenendo alta l’attenzione per le prossime sfide.

Il Milan comincia il nuovo anno con una vittoria. I rossoneri ottengono il secondo successo consecutivo in campionato, vincendo 0-1 sul campo del Cagliari, al primo ko dopo due risultati utili di fila (pareggio contro il Pisa, vittoria contro il Torino). Una vittoria, di misura, che permette ad Allegri di tornare in testa alla classifica, in attesa della risposta dell'Inter, ora indietro di due lunghezze, ma impegnata domani sera contro il Bologna. E se passare sul campo del Cagliari dovrebbe essere la normalità per una formazione dall'indubbio valore come quella del Milan, non è invece scontato osservando il rendimento rossonero in questo campionato contro le piccole.

A Cagliari basta una zampata di Leao, il Milan ritorna in vetta - Leao segna e fa sognare il Milan: rossoneri al comando della serie A oggi e domani. ansa.it

Cagliari-Milan 0-1: Leão torna e segna, i rossoneri iniziano col botto il nuovo anno e volano in vetta - Il Milan gioca un bel secondo tempo e batte il Cagliari con Leão: rossoneri momentaneamente primi davanti all'Inter. eurosport.it

