Leao non può fare l’attaccante?! Analisi Cagliari-Milan 0-1 | Allegri maestro

Da pianetamilan.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'analisi tattica di Cagliari-Milan 0-1 offre spunti interessanti sull'impiego di Rafa Leao come attaccante. La partita evidenzia come l'allenatore abbia saputo valorizzare le caratteristiche del giocatore, contribuendo al risultato finale. In questo approfondimento, analizziamo i movimenti e le scelte tattiche che hanno caratterizzato l'incontro, evidenziando il ruolo strategico di Allegri come maestro nel gestire le soluzioni offensive della squadra.

