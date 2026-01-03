Leão firma il 2026 del Milan | a Cagliari decide lui Allegri sorride

Il Milan inaugura il 2026 con una vittoria importante in Sardegna, grazie a un gol decisivo di Rafael Leão. La squadra dimostra maturità e capacità di gestire situazioni complesse, rafforzando la propria posizione in classifica. La prestazione conferma una continuità positiva e una buona solidità, elementi fondamentali per affrontare il prosieguo della stagione con fiducia e determinazione.

Il Milan apre il 2026 con una vittoria che pesa più del risultato minimo. All'Unipol Domus basta un lampo di Rafael Leão per superare il Cagliari e portare a casa tre punti che confermano solidità, continuità e una sensazione sempre più chiara: questa squadra sa come stare dentro le partite difficili. Leão decide, poi il messaggio che accende il post-partita. Lo 0-1 in Sardegna arriva nella ripresa, al termine di una gara meno semplice di quanto dica il tabellino. Leão colpisce e, come spesso accade, lascia parlare anche il dopo. Poche parole, affidate a Instagram, ma cariche di significato: "Non me ne sono mai andato", accompagnate da due cuori rossoneri.

Milan, la firma di Camarda può slittare: la ricostruzione - Francesco Camarda è il fiore all’occhiello di un settore giovanile, quello del Milan, che sta dando i frutti dopo anni di programmazione. calciomercato.com

Cagliari - Milan Squadra @skysport al completo e la firma di Massimiliano Allegri nel suo poster #seriea #calcio #Football - facebook.com facebook

Results for " Visite mediche in corso per Fullkrug: attesa in giornata la firma sul contratto che lo legherà al Milan x.com

