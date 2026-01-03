Leão al centro il Milan cambia passo | nove punti firmati Rafa

Il Milan di inizio 2026 si distingue per la capacità di incidere nei momenti chiave, come dimostra il contributo di Rafa con i suoi nove punti. Al centro del campo, la squadra dimostra una crescita costante, evidenziata da un gioco più compatto e meno dipendente dalle fasce. Questo cambio di passo rappresenta un elemento importante nel percorso del club verso obiettivi stagionali sempre più ambiziosi.

C’è un filo rosso che lega le notti decisive del Milan in questo avvio di 2026. Non passa dalla fascia, non nasce in isolamento sull’esterno. Passa dal centro, dal nuovo ruolo che Rafael Leão ha accettato e interpretato con efficacia crescente. Un ruolo che Massimiliano Allegri gli ha cucito addosso senza proclami, lasciando parlare i fatti. E i fatti dicono una cosa semplice: quando Leão gioca centravanti, il Milan vince. Nove punti che pesano come un manifesto. Il gol di Cagliari, la doppietta alla Fiorentina, la rete decisiva contro la Lazio. Tre partite, nove punti “puliti”, senza sconti né contorni. 🔗 Leggi su Milanzone.it

