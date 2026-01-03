Le vie per la pensione stretta sugli anticipi Torna il modello Fornero

Nel 2026, le possibilità di accesso anticipato alla pensione in Italia si restringono, tornando alle modalità previste dalla legge Fornero. Sono state infatti chiuse le opzioni flessibili di Quota 103 e Opzione Donna, lasciando come principali vie di uscita dal lavoro la pensione di vecchiaia a 67 anni e quella anticipata con almeno 41 o 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Questa nuova cornice normativa segna un passo importante nel panorama previdenziale italiano.

Roma, 3 gennaio 2026 – Il 2026 sarà l'anno della stretta per le uscite dal lavoro verso la pensione. Chiuse, con un colpo a sorpresa in manovra, le strade flessibili di Quota 103 e Opzione donna (salvo per coloro che hanno maturato i relativi diritti nel 2025), all'appello restano i canali ordinari della legge Fornero: la pensione di vecchiaia a 67 anni e la cosiddetta anticipata a 41 o 42 anni e 10 mesi. Mentre, come vie di fuga residuali, si possono utilizzare, a condizioni molto rigide, l'Ape sociale e Quota 41 per i precoci. Il risultato, a dispetto dei proclami di smantellamento della riforma del 2011, è nel segno opposto, di un ritorno alla versione originaria del riassetto varato dal governo Monti.

