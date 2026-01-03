Ecco le ultime notizie da Zingonia: Scamacca si conferma come punta, mentre Bellanova resta fuori. Palladino torna ad affrontare Gasperini, suo avversario per la sesta volta, dopo le sfide con Monza e Fiorentina degli ultimi anni. Aggiornamenti e analisi su un confronto ricco di significato per entrambe le squadre.

L’allievo Palladino contro il maestro Gasperini. Per la sesta volta saranno avversari, dopo i precedenti con Monza e Fiorentina del tecnico campano nello scorso triennio. L’allenatore dell’Atalanta non avrà Lookman e Kossounou, impegnati in Coppa d’Africa, oltre all’indisponibile Bellanova. Si affiderà proprio alla vecchia guardia “gasperiniana“, con un possibile undici iniziale formato da almeno dieci giocatori già a Bergamo nell’ultimo biennio. Dea che dovrebbe schierare in porta Carnesecchi, alla sua centesima in nerazzurro, difesa coi veterani Djimsiti, Hien e Kolasinac, corsie laterali coperte dagli ex Zappacosta e Zalewski (unico acquisto estivo tra i probabili titolari di stasera), mediana con De Roon e Ederson e davanti Scamacca (ex giallorosso a livello giovanile) con De Ketelaere e uno tra Pasalic e Samardzic da trequartista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le ultime da zingonia. Scamacca di punta. Bellanova ancora out

