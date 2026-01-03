Le Sirene non cantano per sedurre Ulisse, ma “l’una all’altra”. L’altro mondo.

Le Sirene, secondo la leggenda, non intonavano il loro canto per sedurre Ulisse, ma piuttosto per comunicare tra loro. Questa interpretazione offre una prospettiva diversa sulla loro natura, evidenziando un'assenza di seduzione esterna e un focus interno. Un dettaglio che invita a riflettere sul significato delle loro voci e sulla loro reale funzione nel mito, aprendo nuove interpretazioni sulla loro identità e sul simbolismo che le circonda.

Forse a voi non sembrerà niente di speciale, ma a me fece davvero grande impressione l’idea che le Sirene non cantassero per Ulisse bensì cantassero per loro stesse: l’una all’altra. Per Giove, tutta la trama del mito allora cambia! Adriana Cavarero, “ Il canto delle sirene ” (Castelvecchi, 110 pp.) E se le Sirene non avessero avuto alcun interesse per Ulisse, così come per gli altri viaggiatori? Se fosse stato molto più onesto da parte dell’eroe ammettere: “Non credo che canteranno per me”, come nei versi di Thomas S. Eliot? La tesi della filosofa Adriana Cavarero mi ha immediatamente entusiasmato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

