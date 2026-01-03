Le Sirene non cantano per sedurre Ulisse ma l’una all’altra L’altro mondo
Le Sirene, secondo la leggenda, non intonavano il loro canto per sedurre Ulisse, ma piuttosto per comunicare tra loro. Questa interpretazione offre una prospettiva diversa sulla loro natura, evidenziando un'assenza di seduzione esterna e un focus interno. Un dettaglio che invita a riflettere sul significato delle loro voci e sulla loro reale funzione nel mito, aprendo nuove interpretazioni sulla loro identità e sul simbolismo che le circonda.
Forse a voi non sembrerà niente di speciale, ma a me fece davvero grande impressione l’idea che le Sirene non cantassero per Ulisse bensì cantassero per loro stesse: l’una all’altra. Per Giove, tutta la trama del mito allora cambia! Adriana Cavarero, “ Il canto delle sirene ” (Castelvecchi, 110 pp.) E se le Sirene non avessero avuto alcun interesse per Ulisse, così come per gli altri viaggiatori? Se fosse stato molto più onesto da parte dell’eroe ammettere: “Non credo che canteranno per me”, come nei versi di Thomas S. Eliot? La tesi della filosofa Adriana Cavarero mi ha immediatamente entusiasmato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Scioperi degli studenti in tutta la regione, UdS: "Un'altra scuola in un altro mondo è possibile"
Leggi anche: Milano, il corteo degli studenti al grido: “Un’altra scuola, un altro mondo è possibile”
Le Sirene non cantano per sedurre Ulisse, ma “l’una all’altra”. L’altro mondo.
Le Sirene non cantano per sedurre Ulisse, ma “l'una all'altra”. L'altro mondo - Eliot e Kafka, Ulisse non ha capito niente e Omero ha mentito: le Sirene si sono fatte beffe di lui e sono rimaste in silenz ... ilfoglio.it
Le Influencer come le Sirene dell'Odissea, ma utenti non astuti come Ulisse - Cambiano i contesti, mutano le situazioni, ma chi sta o si pone in alto riesce a far breccia con facilità su chi non possiede strumenti propri di auto difesa Un comportamento, dentro e fuori dal web, ... affaritaliani.it
Accorsi in viaggio con Ulisse: resistere alle sirene dei social - «Ricordatevi che dietro a ogni guerra ci sono sempre motivazioni economiche e commerciali, ci diceva la professoressa di storia alle scuole medie. ilsole24ore.com
“Un anno intenso, di grandi impegni e tanti concerti, si conclude nel migliore dei modi - dal punto di vista artistico - andando incontro alla nuova stagione che mi vedrà protagonista in più situazioni: a teatro, con “Sirene, Sciantose…”, dopo la fortunata tappa all’ - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.