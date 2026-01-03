Le rubano la carta di credito sul tram in centro a Milano e poi cercano di utilizzarla

Due uomini di 22 e 28 anni sono stati arrestati a Milano dopo aver sottratto una carta di credito sul tram e tentato di utilizzarla. La polizia, intervenuta con i falchi, ha fermato i sospetti e li ha accusati di furto aggravato e uso indebito. L’episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai propri strumenti di pagamento e di segnalare tempestivamente eventuali furti.

