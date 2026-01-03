Le rubano la carta di credito sul tram in centro a Milano e poi cercano di utilizzarla
Due uomini di 22 e 28 anni sono stati arrestati a Milano dopo aver sottratto una carta di credito sul tram e tentato di utilizzarla. La polizia, intervenuta con i falchi, ha fermato i sospetti e li ha accusati di furto aggravato e uso indebito. L’episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai propri strumenti di pagamento e di segnalare tempestivamente eventuali furti.
Prima il furto sul tram, poi i tentativi di prelievo. Infine l’intervento dei falchi e le manette. Due uomini di 22 e 28 anni (il primo cittadino cubano, il secondo peruviano) sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte, dopo aver. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
