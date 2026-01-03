Le reinterpretazioni del mocassino sulla passerella hanno fatto tornare di moda un grande classico tra le nuove generazioni

Le reinterpretazioni del mocassino sulle passerelle hanno contribuito a farlo tornare alla ribalta tra le nuove generazioni. In un sabato pomeriggio nel centro città, tra famiglie e passanti, si percepisce un clima vivace e dinamico, tipico di una zona pedonale affollata. In questo contesto, il classico calzatura si inserisce in modo contemporaneo, riflettendo una tendenza che unisce tradizione e moda attuale.

Sabato pomeriggio. Centro città. Zona pedonale. Una distesa umana che pare un rave per famiglie, dove i genitori arrancano dietro a figli tarantolati tra un hamburger e una crisi di pianto. Io, boomer doc con tanto di bollino qualità (l'ho ricevuto assieme alla prima cervicale), avanzo come un sopravvissuto in un campo minato fatto di risatine isteriche, monopattini assassini e carte appiccicose. Ed è proprio lì, tra un passo e un'imprecazione, che il miracolo (o l'incubo) prende forma davanti ai miei occhi disillusi: mocassini. Ovunque. Ai piedi dei ragazzini. E no, non quelli vestiti per una recita scolastica: parlo di veri adolescenti, che usano parole come "cringe" con naturalezza agghiacciante.

