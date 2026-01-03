Le Kadett che sfidarono il deserto della Dakar
Le Kadett che sfidarono il deserto della Dakar rappresentano un episodio significativo nella storia dell’automobilismo. Nel 1986, Guy Colsoul ed Erwin Weber affrontarono la gara con prototipi derivati dalla Kadett E, un progetto nato nel contesto di una sfida tecnica e sportiva. Nonostante le difficoltà e le pressioni interne, questa esperienza evidenzia l’impegno e le sfide affrontate dalla casa tedesca in una delle competizioni più dure al mondo.
Poca fortuna nel 1986 per Guy Colsoul ed Erwin Weber in gara con due prototipi della casa tedesca. Il progetto prese forma partendo dalla nuova Kadett E, ma già nel 1985 i vertici del marchio erano sotto pressione. A metà degli anni Ottanta, in piena epoca Gruppo B, anche GMOpel si rese conto che per
