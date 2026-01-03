Le Kadett che sfidarono il deserto della Dakar

Le Kadett che sfidarono il deserto della Dakar rappresentano un episodio significativo nella storia dell’automobilismo. Nel 1986, Guy Colsoul ed Erwin Weber affrontarono la gara con prototipi derivati dalla Kadett E, un progetto nato nel contesto di una sfida tecnica e sportiva. Nonostante le difficoltà e le pressioni interne, questa esperienza evidenzia l’impegno e le sfide affrontate dalla casa tedesca in una delle competizioni più dure al mondo.

