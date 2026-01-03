Le fake news sull’attacco Usa al Venezuela – La diretta

Il 3 gennaio 2026, il Venezuela ha vissuto una giornata caratterizzata da blackout, esplosioni e notizie contrastanti riguardanti un presunto attacco degli Stati Uniti, coinvolgendo Donald Trump e la cattura di Nicolás Maduro. In questa situazione di incertezza, si sono diffusi numerosi rumors e fake news, rendendo difficile distinguere i fatti dalla disinformazione. Di seguito, analizziamo gli eventi e le fonti per chiarire la situazione reale.

La mattina del 3 gennaio 2026, il Venezuela si è svegliato tra esplosioni, blackout e notizie frammentarie sul bombardamento da parte degli Stati Uniti di Donald Trump e la cattura di Maduro. Nel frattempo, sui social network si moltiplicano immagini, video e presunti documenti che promettono di mostrare arresti, bombardamenti mirati, scene di guerra o festeggiamenti da parte della popolazione a seguito della cattura dell’erede di Chávez. Gli aggiornamenti che seguono verranno aggiunti progressivamente nel corso della giornata, man mano che nuove immagini e nuovi video emergono sui social media. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Attacco al Venezuela, le news in diretta oggi Leggi anche: Venezuela, attacco USA a Caracas, Pam Bondi: “Maduro e sua moglie saranno incriminati a New York”, news in diretta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Zelensky: "Attacco a residenza di Putin? Fake news, Usa possono verificare" - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che le notizie relative all'attacco a una delle residenze di Vladimir Putin sono fake ... msn.com

