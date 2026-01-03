Le donne meritano rispetto | da Palermo la campagna di sensibilizzazione di Sgs
A febbraio, il Sindacato Generale della Scuola (Sgs) avvierà una campagna di sensibilizzazione intitolata
Sgs (Sindacato generale della scuola), direttivo nazionale, a febbraio lancerà una campagna di sensibilizzazione dal titolo: "Le donne meritano rispetto". Vogliamo farla partire da Palermo dichiarano dal direttivo, per poi coinvolgere altre città siciliane. Un invito forte e chiaro a costruire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
