Le Bagnese cambia tutto C’è il bypass anti ingorghi

Sarà una strada realizzata ex novo a risolvere lo snodo viario delle Bagnese. A senso unico, aggirerà l’area dove si trova il distributore, permettendo di incanalare la viabilità su due tracciati distinti e di risolvere l’annoso problema del caos che si crea nelle ore di punta all’incrocio tra via delle Bagnese e via di Scandicci. L’attuale configurazione della viabilità con tre accessi carrabili ravvicinati e la vicinanza del Don Gnocchi e dell’ospedale San Giovanni di Dio, è stata aggravata per mole di traffico anche dall’apertura del by-pass del Galluzzo. Con l’approvazione da parte della giunta di Firenze del progetto di fattibilità tecnico-economica, entra dunque nel vivo il progetto per realizzare un anello stradale con due corsie di marcia a senso unico per canalizzare in maniera diversa il traffico e dismettere l’attuale impianto semaforico, che tanti problemi crea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

