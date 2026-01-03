Lazio-Napoli le probabili formazioni | infortunio dell’ultim’ora per Sarri Conte senza quattro calciatori
La prossima sfida tra Lazio e Napoli si avvicina, con alcune assenze importanti da entrambe le parti. Infortunio dell’ultimo minuto per Sarri, che potrebbe influire sulla formazione dei biancocelesti, mentre Conte dovrà fare a meno di quattro calciatori. Le probabili formazioni riflettono queste difficoltà, rendendo la partita imprevedibile e interessante per gli appassionati.
La sfida tra Lazio e Napoli si avvicina e porta con sé assenze pesanti e qualche spiraglio di speranza. In casa Lazio, Maurizio Sarri deve fare i conti con un imprevisto dell'ultim'ora. Il tecnico biancoceleste perde Patric, costretto a dare forfait a causa di una lesione muscolare. Un'assenza significativa nel reparto arretrato.
