Lazio-Napoli le probabili formazioni | Elmas nel tridente con Neres e Hojlund Gioca Juan Jesus Sky Sport

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Napoli, match valido per la 18esima giornata di Serie A. Il punto di Sky Sport. La partita, andrà in scena domani 4 gennaio allo stadio Olimpico di Roma. Fischio d’inizio previsto per le 12:30. Lazio-Napoli, le probabili formazioni. Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte Lazio (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri Noslin, Zaccagni; Allenatore Maurizio Sarri Leggi anche: Il Napoli ha vinto otto volte nelle ultime tredici gare contro la Lazio all’Olimpico Sul sito del Napoli, le seguenti statistiche negli incontri tra le due squadre: Sono 77 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma, con bilancio di 32 successi della Lazio, 25 pareggi e 20 vittorie del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

