Lazio-Napoli | formazioni e dove vederla in tv

Lazio-Napoli è una delle partite più attese del campionato di Serie A. In questo articolo, troverai le formazioni ufficiali e le indicazioni su dove poter seguire l'incontro in diretta televisiva. Dopo un periodo di incertezza, il giocatore coinvolto nell’incidente della settimana dovrebbe essere presente, garantendo così il consueto spettacolo tra le due squadre.

Roma 3 gennaio 2026 - Uno spavento in settimana, poi rientrato dopo l'operazione e questo weekend dovrebbe essere regolarmente a bordo campo. Lunedì Maurizio Sarri è stato operato al cuore, ma il comandante biancoceleste non poteva restare a lungo lontano dal campo. Già con i primi allenamenti dell'anno nuovo il tecnico toscano è tornato a guidare i suoi giocatori e domani non mancherà nella sfida contro il suo passato. Nel match di domenica 4 gennaio 2026 delle ore 12:30 all'Olimpico arriva infatti il Napoli Campione d'Italia di Antonio Conte a caccia di preziosi punti per la loro rincorsa scudetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio-Napoli: formazioni e dove vederla in tv Leggi anche: Parma-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi anche: Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lazio-Napoli: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Lazio-Napoli: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Lazio-Napoli, probabili formazioni e dove vederla; Lazio-Napoli: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni. Lazio-Napoli: formazioni e dove vederla in tv - Il tecnico regolarmente a bordo campo dopo l'operazione al cuore, ma Conte non vorrà far sconti per cercare il bis scudetto ... sport.quotidiano.net

