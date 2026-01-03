Lazio l’ex Matuzalem racconta | La Lazio un pezzo di vita Lotito? Entrai alle 21 per firmare uscii alle tre di notte Si addormentava Un grande

L'ex calciatore Matuzalem ha condiviso la sua esperienza con la Lazio, descrivendo il club come un autentico pezzo di vita. Ha ricordato l'incontro con il presidente Lotito, di cui ha apprezzato la dedizione e l'impegno, narrando momenti di grande umanità e passione. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sul rapporto tra giocatore e società, sottolineando l'importanza di questa esperienza nel suo percorso personale e professionale.

