L’avversario di domani sarà il Tau al completo, con Mattia Lombardo come unico ex tra le fila avversarie. La Robur, determinata a superare il tabù legato a Maraia, arriva da una vittoria convincente contro il Gavorrano. La squadra è in buona forma e motivata, pronta a affrontare una sfida importante contro un avversario solido e in crescita, in un contesto che promette una partita equilibrata e impegnativa.

Con l’obbiettivo di sfatare il tabù legato a Maraia, battuto l’ultima volta dal Siena il 14 aprile del 2022 quando i bianconeri erano guidati da mister Padalino e l’attuale tecnico del Tau Altopascio era al Pontedera, la Robur si appresta a trovare una formazione in forma, galvanizzata da 6-1 inflitto ad un Gavorrano in crescita e in piena lotta per il secondo posto. Non ci sarà Nottoli, che è tornato al Ghiviborgo dove era stato allenato anche da Lelli prima e Bellazzini poi, ma per il resto la formazione della provincia di Lucca può contare sostanzialmente su tutta la rosa. Sicuramente ci sarà invece l’unico ex della sfida, ovvero Mattia Lombardo, figlio d’arte e prezioso jolly tra difesa e centrocampo che ha militato nella Robur Siena nella stagione 201920 in serie C, quella con Dal Canto in panchina conclusa poi anticipatamente per il lock down conseguente alla pandemia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’avversario di domani. Tau al completo! Occhio all’unico ex. Mattia Lombardo

Leggi anche: Il prossimo avversario. Tau Altopascio in grande forma. Lombardo è l’ex

Leggi anche: Il prossimo avversario. Un Tau da applausi. La soddisfazione del patron Vellutini

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Domani alle ore 16:00 andrà in scena il primo turno Coppa Italia Under 19 Per il secondo anno consecutivo partecipiamo a questa prestigiosa competizione, stavolta da primi in classifica, con il vantaggio di giocare in casa L'avversario dei nostri ragaz - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti sono un avversario: è l’ora di de-dollarizzare l’economia x.com