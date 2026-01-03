Lavoro nero e scarichi illegali Vi porto nella giungla dei lavaggi auto a mano di Roma
Il fenomeno dei lavaggi auto a mano a Roma è cresciuto negli ultimi anni, spesso operando in modo non regolamentato. Questi servizi, spesso svolti sotto i palazzi o in aree pubbliche, sollevano questioni legate al lavoro nero e agli scarichi illegali di sostanze. In questa analisi, esploreremo il contesto di questa realtà, evidenziando gli aspetti legali e ambientali coinvolti nel settore dei lavaggi auto informali nella città.
Negli ultimi dieci anni Roma si è riempita di lavaggi auto "a mano", quelli sotto i palazzi, per intenderci. Se da un lato per molti sono una fonte di reddito essenziale, prevale però il nero, come conferma l'Ispettorato del lavoro romano, e le regole ambientali per lo scarico dei reflui non.
L’economia in nero sfiora i 217 miliardi. Oltre 3 milioni i lavoratori irregolari - ROMA – Se il Pil italiano stenta, e si limita ad aumenti nell’ordine dello zero virgola, in compenso ci sono settori produttivi che mostrano una crescita a due cifre. repubblica.it
Il lavoro nero è tornato a crescere (più del doppio di quello regolare): in quali settori è più diffuso - Basta pensare che nel 2023 più del 9% del Prodotto interno lordo italiano è frutto di un'economia sommersa che coinvolge 3 ... corriere.it
Lavoro nero nella vendemmia 2025: il report dei Carabinieri di Alba dopo l'analisi degli interventi in 41 aziende agricole della zona - facebook.com facebook
