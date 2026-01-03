Lavoro nero e scarichi illegali Vi porto nella giungla dei lavaggi auto a mano di Roma

Il fenomeno dei lavaggi auto a mano a Roma è cresciuto negli ultimi anni, spesso operando in modo non regolamentato. Questi servizi, spesso svolti sotto i palazzi o in aree pubbliche, sollevano questioni legate al lavoro nero e agli scarichi illegali di sostanze. In questa analisi, esploreremo il contesto di questa realtà, evidenziando gli aspetti legali e ambientali coinvolti nel settore dei lavaggi auto informali nella città.

