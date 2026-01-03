Lavoro | a Roma assunzione per 250 operatori in Ama di cui cento precari Giubileo

Nel 2026, AMA Roma pianifica l’assunzione di 250 operatori, tra cui addetti alla raccolta e allo spazzamento dei rifiuti. Tra queste, circa cento posizioni saranno destinate a lavoratori precari, in vista delle esigenze legate al Giubileo. Questa opportunità rappresenta un'importante occasione di stabilizzazione e inserimento nel settore dei servizi pubblici, contribuendo al miglioramento della qualità della gestione dei rifiuti nella capitale.

Nel 2026, l'azienda comunale Ama procederà all'assunzione di 250 operatori, tra cui addetti allo spazzamento e alla raccolta dei rifiuti. Di questi, 100 individui saranno assunti con contratto a tempo determinato per il Giubileo e successivamente stabilizzati, mentre ulteriori 150 operatori saranno inseriti grazie allo scorrimento delle graduatorie esistenti. Questa informazione è stata comunicata dal Campidoglio attraverso una nota ufficiale, nella quale si informa che le operazioni di selezione avviate dall'azienda per la gestione dei rifiuti sono giunte a conclusione, a seguito dell'accordo firmato con la Rsu e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fiadel.

