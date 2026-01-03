Lavoratrice aggredita all' aeroporto di Pisa Ghimenti e Piu Avs | Chi lavora non può pagare il prezzo della disorganizzazione e dell' impunità

Un episodio di aggressione all'aeroporto di Pisa ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del personale. Ghimenti e Piu di Avs sottolineano che chi lavora non deve pagare il prezzo di disorganizzazione e impunità. La gravità dell’accaduto richiede attenzione e interventi concreti per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso, evitando che simili episodi si ripetano e diventano parte di un problema più ampio.

"Quanto avvenuto all'aeroporto di Pisa è un fatto di una gravità assoluta e non può essere archiviato come un episodio isolato". Così il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra Massimiliano Ghimenti e la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Anna Piu commentano l'aggressione subita.

