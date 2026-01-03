L’autonomia i Lep ora in manovra e la grande trappola italiana

Dopo la discussione sulla legge di Bilancio, si evidenziano le decisioni nascoste che influenzeranno l’autonomia e i Lep, ora in fase di manovra. Quest’anno, al centro dell’attenzione, ci sono le implicazioni di queste scelte e il modo in cui verranno gestite, evidenziando come alcune questioni cruciali siano state inserite senza ampie discussioni pubbliche. Un’occasione per analizzare con calma le conseguenze di queste decisioni strategiche per il Paese.

Come ogni anno, passata la buriana della legge di Bilancio – quest'anno segnata dalla figuraccia sulle pensioni – si scopre che il governo ha nascosto tra le pieghe del testo alcune scelte decisive. Questa volta sono gli articoli 123–128, che per la prima volta costruiscono in modo esplicito l'architettura operativa dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep). I Lep sono gli standard minimi di servizi e diritti civili e sociali che ogni cittadino dovrebbe ricevere indipendentemente dal luogo in cui vive. Servono a garantire che sanità, assistenza, scuola, inclusione sociale e diritto allo studio non dipendano dalla fortuna geografica.

Manovra e LEP: le critiche del M5S sui tagli alla scuola pubblica e l’assenza di coperture per i livelli essenziali delle prestazioni - La senatrice Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle ha criticato l'inserimento dei LEP nella manovra finanziaria durante il suo intervento in aula. orizzontescuola.it

In Manovra stanziate risorse per il riconoscimento degli assistenti familiari. Da gennaio attivo un bando per l’autonomia lavorativa e abitativa dei più fragili - facebook.com facebook

Persone con disabilità e caregiver, sostegni per oltre 627 milioni In Manovra stanziate risorse per il riconoscimento degli assistenti familiari. Da gennaio attivo un bando per l’autonomia lavorativa e abitativa dei più fragili #iaea #aiea x.com

