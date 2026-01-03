L' auto finisce nella scarpata e si schianta contro gli abeti

Venerdì 2 gennaio, poco prima delle 18, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro gli abeti in una scarpata. L’incidente ha coinvolto un veicolo che, per cause ancora da chiarire, è uscito dalla carreggiata, creando una situazione di pericolo senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. La dinamica e le cause dell’incidente sono oggetto di approfondimento da parte delle autorità.

Mancavano una manciata di minuti alle 18 di ieri, venerdì 2 gennaio, quando un'auto ha perso il controllo, finendo fuori strada e precipitando in una scarpata. Solo l'impatto con la vegetazione ha frenato la caduta del mezzo.Lo schianto è avvenuto in val di Fiemme, più precisamente sulla.

Finisce nella scarpata con l'auto a Capodanno, recuperato dai Vvf - Sono stati oltre trenta gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco dalla mezzanotte, per lo più dovuti ai petardi gettati nei contenitori della spazzatura. msn.com

Genova, auto finisce in scarpata a Capodanno: Vigili del Fuoco la recuperano con un trattore - Il conducente illeso, intervento complesso al Forte Sperone durante una notte di oltre 30 interventi per botti ... telenord.it

l’auto finisce fuori strada e si ribalta in via Polledrera: tasso alcolemico quasi quattro volte oltre il limite - facebook.com facebook

Finisce nel fiume con l'auto dopo un volo di decine di metri x.com

