L' auto finisce nella scarpata e si schianta contro gli abeti

Da trentotoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 2 gennaio, poco prima delle 18, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro gli abeti in una scarpata. L’incidente ha coinvolto un veicolo che, per cause ancora da chiarire, è uscito dalla carreggiata, creando una situazione di pericolo senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. La dinamica e le cause dell’incidente sono oggetto di approfondimento da parte delle autorità.

Mancavano una manciata di minuti alle 18 di ieri, venerdì 2 gennaio, quando un’auto ha perso il controllo, finendo fuori strada e precipitando in una scarpata. Solo l’impatto con la vegetazione ha frenato la caduta del mezzo.Lo schianto è avvenuto in val di Fiemme, più precisamente sulla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

l auto finisce nella scarpata e si schianta contro gli abeti

© Trentotoday.it - L'auto finisce nella scarpata e si schianta contro gli abeti

Leggi anche: Auto fuori controllo finisce nella scarpata e si schianta nel torrente

Leggi anche: Auto fuori controllo finisce nella scarpata e si schianta nel torrente

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Laveno Mombello, l’auto sbanda e finisce nella scarpata: veicolo distrutto, ferito il ragazzo al volante; Tesero, l'auto finisce nella scarpata e si schianta contro gli abeti lungo la Provinciale 215 | 2 gennaio; Si schianta con l’auto per evitare un cane: paura per una donna; Auto esce fuori strada e finisce in una scarpata sulla Cilentana: morto un uomo di 77 anni.

auto finisce scarpata schiantaAuto precipita nella scarpata e finisce contro gli alberi (FOTO): due persone soccorse e portate all'ospedale - Spaventoso incidente in val di Fiemme, un'auto è precipitata nella scarpata e ha concluso il viaggio contro gli alberi. ildolomiti.it

auto finisce scarpata schiantaFinisce nella scarpata con l'auto a Capodanno, recuperato dai Vvf - Sono stati oltre trenta gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco dalla mezzanotte, per lo più dovuti ai petardi gettati nei contenitori della spazzatura. msn.com

auto finisce scarpata schiantaGenova, auto finisce in scarpata a Capodanno: Vigili del Fuoco la recuperano con un trattore - Il conducente illeso, intervento complesso al Forte Sperone durante una notte di oltre 30 interventi per botti ... telenord.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.