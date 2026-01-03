Laurienté a Napoli? L’agente | Difficile ma lui vorrebbe fare il salto di qualità

Da ilnapolista.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agente di Armand Laurienté, Roberto Meloni, ha commentato la possibilità di un trasferimento del giocatore del Sassuolo a Napoli. Secondo Meloni, la trattativa sarebbe complessa, ma Laurienté sarebbe interessato a un nuovo passo in avanti nella sua carriera. La situazione resta da seguire, con il club partenopeo alla ricerca di un sostituto per Noa Lang, che potrebbe lasciare la squadra.

A Stile Tv è intervenuto l’agente di Armand Laurienté, Roberto Meloni, su un possibile arrivo del giocatore del Sassuolo a Napoli per sostituire Noa Lang, che potrebbe andare via. Le parole dell’agente di Laurienté sul Napoli. «La vedo molto difficile, una cosa da fantacalcio. In questo momento il Sassuolo non credo voglia liberarsi dei suoi tasselli migliori. Però, il mercato è lungo e i matrimoni si fanno in tre nel calcio per cui tutto può succedere. A noi farebbe piacere confrontarci in un contesto come quello di Napoli. Il ragazzo aspira a giocare in certi palcoscenici e sicuramente sarebbe un passo importante per la carriera di Laurienté. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

laurient233 a napoli l8217agente difficile ma lui vorrebbe fare il salto di qualit224

© Ilnapolista.it - Laurienté a Napoli? L’agente: «Difficile, ma lui vorrebbe fare il salto di qualità»

Leggi anche: Cosa manca a Yildiz per fare il definitivo salto di qualità?

Leggi anche: Juve, Totti benedice Spalletti: “Con lui salto di qualità”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.