L' attrice ha incontrato gli operatori della Mezzaluna Rossa e gli autisti dei camion che portano speranza e aiuti nella Striscia
L'attrice Angelina Jolie ha visitato il valico di Rafah, al confine tra Egitto e Gaza, incontrando gli operatori della Mezzaluna Rossa e gli autisti dei camion che consegnano aiuti umanitari nella Striscia. L'evento sottolinea l'importanza degli sforzi umanitari e la solidarietà internazionale in una delle zone più colpite dal conflitto.
L ’attrice statunitense Angelina Jolie visita il valico di Rafah in Egitto, al confine con la Striscia di Gaza. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Angelina Jolie al valico di Rafah: tra i camion umanitari al confine con Gaza iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Angelina Jolie da sempre al fianco degli operatori umanitari: il nuovo viaggio dell'attrice
L'attrice ha incontrato la Mezzaluna Rossa e i camionisti che trasportano aiuti per accertarsi delle condizioni dei palestinesi feriti - facebook.com facebook

