L' attrice ha incontrato gli operatori della Mezzaluna Rossa e gli autisti dei camion che portano speranza e aiuti nella Striscia

L'attrice Angelina Jolie ha visitato il valico di Rafah, al confine tra Egitto e Gaza, incontrando gli operatori della Mezzaluna Rossa e gli autisti dei camion che consegnano aiuti umanitari nella Striscia. L'evento sottolinea l'importanza degli sforzi umanitari e la solidarietà internazionale in una delle zone più colpite dal conflitto.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.