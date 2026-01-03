L'attacco al Venezuela e la cattura di Maduro sono un avvertimento di Trump a tutto il mondo
L’arresto di Maduro e l’attacco al Venezuela rappresentano un messaggio di Donald Trump rivolto a diversi paesi. Con azioni che coinvolgono Iran, Brasile, Colombia e persino la Groenlandia, l’ex presidente evidenzia la volontà di imporre linee di condotta precise. Maduro, deportato a New York, dovrà affrontare un processo, sottolineando le tensioni geopolitiche e l’importanza di rispettare le dinamiche internazionali.
Iran, Brasile, Colombia ma anche la Groenlandia: Trump non accetta chi non si allinea. Maduro è stato catturato e deportato a New York dove verrà processato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
