L'attacco al Venezuela e la cattura di Maduro sono un avvertimento di Trump a tutto il mondo

L’arresto di Maduro e l’attacco al Venezuela rappresentano un messaggio di Donald Trump rivolto a diversi paesi. Con azioni che coinvolgono Iran, Brasile, Colombia e persino la Groenlandia, l’ex presidente evidenzia la volontà di imporre linee di condotta precise. Maduro, deportato a New York, dovrà affrontare un processo, sottolineando le tensioni geopolitiche e l’importanza di rispettare le dinamiche internazionali.

Leggi anche: Perché Trump ha attaccato il Venezuela: la cattura di Maduro cambia tutto, le vere cause

Leggi anche: Attacco americano a Caracas, Trump: «Maduro e la moglie portati fuori dal Paese». Media: «Cattura negoziata» | Il Venezuela chiede una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu

