Latitante arrestato a Firenze durante un controllo

A Firenze, è stato arrestato durante un controllo un uomo latitante condannato a tre anni e quattro mesi di carcere e una multa di 200 euro dal tribunale di Genova. La sua fuga, durata diverse settimane, si è conclusa con l’arresto, consentendo di applicare la sentenza definitiva. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo delle forze dell’ordine volte a garantire l’applicazione della giustizia.

Firenze, 3 gennaio 2025 – Dopo la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa emessa dal tribunale di Genova, era sparito. Ma il latitante rumeno di 29 anni, accusato di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri il pomeriggio del primo gennaio in via Pistoiese, alla periferia di Firenze, nell'ambito dei servizi di controllo e prevenzione dei reati. I militari hanno così dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso nel marzo 2024. I reati sono stati infatti commessi a Genova e Pistoia nel corso del 2023.

Firenze: arrestato latitante durante controllo a Capodanno 2026 - Il fermo è avvenuto in via Pistoiese, dove i militari hanno sottoposto a controllo un uomo che, a seguito degli immediati accertamenti, è risultato destinatario di un provvedimento di esecuzione pena ... firenzepost.it

Firenze, arrestato un latitante in via Pistoiese: deve espiare una condanna di 3 anni e 4 mesi - Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, informata dell’avvenuta esecuzione ... 055firenze.it

